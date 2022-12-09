Kocaeli'de 21 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Google'da 2022 yılında en çok bunlar arandı!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 21 kaçak cep telefonu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 7 Aralık'ta ilçedeki bir araçta polis ekiplerince arama yapıldı.

Aramada, araçta 21 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.