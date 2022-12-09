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Kocaeli Valisi Yavuz'dan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı

AA

Kocaeli Valisi Yavuz'dan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz mesajında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel kurulunca kabul edildiğini, Türkiye tarafından ise 6 Nisan 1948'de onaylandığını hatırlattı.

Beyannamenin tüm insanların cinsiyet, ırk, din, dil ya da başka bir nedenle hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama haklarına sahip olmalarını garanti altına aldığını vurgulayan Yavuz, insan haklarının insanlığın ortak değeri, ülkelerin ortak paydası ve demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin hak ve özgürlükleri teminat altına alan beyannameye ilk imza atan devletlerden biri olduğuna işaret eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Tarihimiz, insan hak ve hukukunun her zaman korunduğuna yönelik örneklerle doludur. Aziz milletimiz, dünyanın neresinde olursa olsun zulme, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı şiar edinmiş bir millettir. Hoşgörü, kardeşlik, sevgi ve dayanışma konusundaki tarihsel birikim ve deneyimlerimizle insan haklarının evrensel bir gerçekliğe dönüştürülebilmesinde öncü ve etkin rol oynayabilecek örnek tecrübelere sahibiz. Ülkemiz hukuk devleti olma ilkesi çerçevesinde her türlü ayrımcılığı, anayasal ve hukuksal düzenlemelerle yasaklayarak, her bir ferdini bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı kabul etmiş ve insan hakları normlarını sağlama sürecini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Devletimiz; muasır medeniyet seviyesinin de üstüne çıkma hedefi doğrultusunda demokrasimizin daha ileri standartlara kavuşması, tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanması için önemli reformları hayata geçirmeye devam etmektedir."

Vali Yavuz, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün dünyanın birçok yerindeki mazlum ve mağdur insanlar başta olmak üzere tüm insanlık için daha fazla eşitlik, özgürlük ve adalet dolu günlerin yaşanmasına vesile olmasını diledi.

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