Gölcük'ten kısa kısa

Stajyer maaşı bu sene ne kadar olacak 2023?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yapımı 19'uncu yüzyıla dayanan Siretiye Çeşmesi, Gölcük Belediyesince gerçekleştirilen çalışmayla ihya edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı dönemine ait 1883 tarihli kitabeleri günümüze ulaşan tarihi çeşmede çalışmalar tamamlandı.

Mimar Cenk Şenol'un çizdiği projenin uygulandığı çeşmede tarihi yapılarda tercih edilen küfeki taşı kullanıldı.

Vatandaşların kullanımına sunulan çeşmenin her iki yüzünde tarihi kitabeler, yalak ve musluk bulunuyor.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, daha önce yaptıkları çalışmalarla Örcün Mahallesi'ndeki 5 çeşmeyi restore ettiklerini belirtti.

Sezer, Şirinköy merkezde tarihi kitabesi günümüze ulaşan çeşmenin ardından Siretiye Mahallesi'nde kitabesi günümüze ulaşan çeşmeyi de ihya ettiklerini kaydetti.

- Anaokulu öğrencileri atık malzemeleri değerlendirdi

Gölcük'teki Şirinköy Anaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, atık malzemelerden çeşitli objeler yaptı.

Kocaeli Valiliğince hayata geçirilen "Kocaeli Önem Projesi" kapsamında Şirinköy Anaokulu'nda çocuklarda çevre bilinci oluşturulması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Minik öğrencilerin evlerindeki atık malzemelerden yaptığı oyuncak ve eşyalar okulda sergilendi.

Etkinliğine Gölcük Milli Eğitim Şube Müdürü Abdülhalik Köse, Gölcük Belediyesi Çevre Müdürü Serkan Aksöz, çevre gönüllüleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anaokulu müdürü Fatma Köroğlu, etkinlikle çocuklara her atığın çöp olmadığı mesajını verdiklerini söyledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.