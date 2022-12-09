Kocaeli'den kısa kısa

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde "İstihdamda Ben De Varım" programı düzenlendi.

Çayırova Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda, 135 iş veren özel bireylerle bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, yaptığı konuşmada, herkesin engelli adayı olduğuna dikkati çekerek, "Engelli insanlara maddi yardım yapmak yerine onların kabiliyetlerine uygun, kendilerini gerçekleştirebilecekleri ve emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir ortam sağlamak hepimizin görevi. Bu anlamda kapılarını açan firma temsilcilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç, Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Muhammet Açıkgöz, İŞKUR Gebze Şube Müdürü Şener Palavar, özel bireyler, aileler ve firma temsilcileri katıldı.

- BBP'den açıklama

Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları İl Koordinatörü Metehan Küpçü, yaptığı açıklamada, Umuttepe'de açtıkları kompleks tesiste üniversitelilere ücretsiz yemek sunduklarını belirterek, "Projemize 6 ay önce bismillah dedik ve gelinen noktada elimizin uzandığı her kardeşimizin yanında olmak için mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Küpçü, açıklamasında şunları kaydetti:

"Gençlerimizin maddi ve manevi anlamda desteğe ihtiyacı var. 'Gençlerimizin bir şeye ihtiyacı yok.' demek halktan kopuk ve gerçeklerden uzak bir ruhaniyet haline girildiğinin göstergesidir. Gençlerimiz üzerinden yapılan her açıklamaya dikkat edilmesi ve bu konuda herkesin açıklama yapmaması gerekir. Şu an Alperen Ocakları bu işi hakkıyla yapıyorsa bütün kentin bu projeye sahip çıkması gerekmektedir. Sizin bu projeye aldığınız tavrı, Kocaeli halkı dikkatle izlemektedir."



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