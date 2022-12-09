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Kocaeli'de cinsel saldırıya uğrayan genç kızın ölümüne ilişkin Afgan sanığın yargılanması sürüyor

AA

Kocaeli'de cinsel saldırıya uğrayan genç kızın ölümüne ilişkin Afgan sanığın yargılanması sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, cinsel istismara uğramasının ardından ağır yaralanan genç kızın 4,5 ay sonra hayatını kaybetmesine ilişkin yabancı uyruklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Afganistan uyruklu M.A. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ölen A.A'nın yakınları ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkemeye heyeti, sanık avukatının talebi ve önceki celse yaşanan olayları göz önüne alarak duruşmanın kapalı olarak yapılmasına karar verdi.

Tercüman aracılığıyla ifadesi alınan sanık M.A, Türkiye'ye kaçak yollardan girdiğini, ne zamandan beri Türkiye'de yaşadığını hatırlamadığını söyledi.

Pelitli'de 5 Afgan göçmenle kaldığını aktaran M.A, mağdur A.A'yı tanımadığını, olay günü dışarıda olduğunu kaydetti.

Tercümanın, "Sokakta mağdur A.A'yı gördüm, onu takip ettim" şeklindeki çevirisine itiraz eden sanık M.A, ifadesine Türkçe devam etti.

M.A, mağdur A.A'yı takip etmediğini ve sarhoş olduğunu savunarak, "Aynı yönde ilerliyorduk. O önde ben arkadaydım. Takip ettiğimi sandı ve bana küfür etti. Ben ona tokat attım. Mağdur kaçtı, düştü. Kafasını yere vurdu. Bayıldı. Sonra ben onu ormana götürdüm ama tecavüz etmedim." diye konuştu.

Söz alan müşteki avukatı Uğur Tarhan, sanığın Türkçe bildiğini dile getirerek, "Gardiyanla gayet iyi anlaşıyor çünkü ondan çekiniyor. Her şeyi ifade ediyor ancak mahkeme sorunca bazen Darice, bazen Farsça konuşuyor. Anlamıyormuş gibi yapıyor. Bizce kasıtlı yapıyor." dedi.

Tercüman R.A, da söz alarak "Bence de aynısını yapıyor." ifadesini kullandı.

Duruşmanın bu şekilde sürdürülemeyeceğine karar veren mahkeme heyeti, taraflara söz verdi.

- "Olay günü onun yabancı olduğunu dahi anlamadım"

Taraf avukatları, sanığın duruşmada hazır edilmesini ve ifadesinin bu şekilde alınmasını talep etti.

Maktulün babası M.A. da sanığın Türkçe bilmiyormuş gibi davrandığını belirterek, "Olay günü onun yabancı olduğunu dahi anlamadım çünkü bana 'Abi geçmiş olsun. Abi durumu nasıl?' şeklinde gayet güzel Türkçe konuşmuştu." dedi.

Sanığın Türkiye'ye nasıl girdiğini, kimin yardım ettiğinin araştırılmasını isteyen M.A, şöyle konuştu:

"Bizim orada başka Afganlar da var. Kıyafetiyle tavırlarıyla onlara hiç benzemiyor. Yine benim jandarmadan öğrendiğime göre aslında kızımı sanığın dışında iki şahıs daha toplamda üç kişi takip ediyorlarmış. Son anda diğer ikisi çekilmiş ve bu sanık takibi sürdürmüş. 1 saat 45 dakikalık süre içerisinde sanığın kimlerle telefonda görüştüğünü, diğer iki şahısla görüşüp görüşmediği araştırılsın istiyoruz."

Mahkeme heyeti, sanığın bizzat duruşmada hazır bulundurulması halinde güvenliğin sağlanıp sağlanamayacağı konusunda Kocaeli Valiliğine yazı yazılmasına, tercümanın nasıl bulunacağı hususunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne görüş sorulmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan maktulün babası M.A, oğlu E.A'nın ilk duruşmada kendisini kaybettiği için tasvip etmedikleri bir eylemde bulunduğunu ve bu nedenle tutuklu olduğunu söyledi.

Oğlunun serbest bırakılmasını isteyen M.A, "Şu anda biri cezaevinde, biri mezarda. Bomboş evde bekliyoruz." dedi.

- Duruşmada yaşanan olay

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 22 Eylül'deki duruşmada, savunma yapması için söz verilen sanık M.A. suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben öldürmedim, kendisi yere düştü" demiş, genç kızın ağabeyi E.A, sanığın savunmasını mahkeme heyetine aktaran tercümana, "Yalan söylüyorsunuz" diyerek cebinden çıkardığı kesici aletle saldırmıştı.

Güçlükle durdurulan E.A, salondan çıkarıldıktan sonra gözaltına alınmıştı. Olayda hafif yaralanan tercüman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti.

Mahkeme heyeti, olayın ardından duruşmayı ertelemişti.

- Süreç

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, A.A. isimli genç kız, 12 Temmuz 2021'de evinin yakınındaki ormanlık alanda yol kenarında ağır yaralı halde bulunmuş, yaklaşık 4,5 ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk otobüsünden indikten sonra evine doğru yürüyen genç kıza arkadan saldırdığı ve ormanlık alanda cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen Afgan uyruklu M.A'yı (20) gözaltına almış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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