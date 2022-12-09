Kocaeli'de park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

C.B. yönetimindeki 34 GY 8508 plakalı otomobil, Arapçeşme Mahallesi 1078 Sokak'ta park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı.

Kazada, sürücü C.B. ile yanındaki eşi M.G.B. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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