Kocaeli'de çıkan yangında 2 motor yat ile 1 tekne kullanılamaz hale geldi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde marinadaki 2 motor yat ile 1 teknede çıkan yangın söndürüldü.

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki marinada bulunan 2 motor yat ile tekneden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce söndürülen yangında, yatlar ve tekne kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yaptı.



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