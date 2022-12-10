Kocaeli'de durdurulan tırda 95 düzensiz göçmen yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda 95 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Uzunçiftlik mevkisinde durdurulan tırda, 95 yabancı uyruklu yakalandı.

Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan tır şoförü Y.U, sevk edildiği adli makamca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.