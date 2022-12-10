Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinden para ve televizyon çalan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde bir iş yerinden 30 bin lira ve televizyon çalınması üzerine çalışma başlattı.

Teknik takip sonucu şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli E.Ö. gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bulunan televizyon iş yeri sahiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.