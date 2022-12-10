TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Kocaeli'de konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Kocaeli'de konuştu:

AA

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Kocaeli'de konuştu:

KOCAELİ (AA) - TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Biz de asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeyde olması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

İzmit'te bir otelde düzenlenen Türk Metal Kocaeli Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Kavlak, Kocaeli'nin alın terinin hiç kurumadığı ve metal emekçisinin mücadele ateşinin hiç sönmediği bir şehir olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir yıl önce 2 Ocak 2022'de Kocaeli'de yanan mücadele ateşiyle toplu sözleşme masasına oturduklarını anımsatan Kavlak, masadan ellerinde koca bir zafer, ceplerinde alın terinin karşılığı ve direne direne kazanmanın mutluluğuyla kalktıklarını vurguladı.

Kavlak, Türk Metal'in imzaladığı bütün sözleşmelerde başarılı olan bir sendika olduğunu, özellikle 2017 ve 2019'daki grup toplu sözleşmeleriyle tarih yazdıklarına işaret ederek, "Sonra korona denen bir bela yüzünden, pandemi koşullarını yaşamaya başladık. Herkes evine kapandı ama biz işimizin başındaydık. Canımız pahasına çalıştık." diye konuştu.

Salgınla birlikte ağırlaşan hayat şartları, giderek artan enflasyon, durgunluk ve üretim krizlerinin herkesten önce emekçileri vurmaya başladığını anlatan Kavlak, "Biz bütün önlemlerimizi zamanında alarak, en ufak bir ücret kaybına bile uğramadan bu süreci atlattık. Bu süreçte hiçbir emekçi arkadaşımız işsiz kalmadı, ücretini eksik almadı. Ancak her işçinin böyle bir sendikası yok. Arkasında dağ gibi duran bir kalesi yok." ifadelerini kullandı.

- "İçimize sinen bir rakam olursa kararın altına imzamızı atarız"

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kurulduğunu ve çarşamba günü ilk toplantısını yaptığını hatırlatan Kavlak, "Herkes asgari ücretin kaç lira olacağıyla meşgul. Elbette ki insanlar yerden göğe kadar haklı. Biz de asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeyde olması için elimizden geleni yapacağız. İçimize sinen bir rakam olursa kararın altına imzamızı atarız. İçimize sinmeyen bir rakam olursa inanın o masadan kalkarız." değerlendirmesinde bulundu.

Kavlak, asgari ücret masasında başka bir konu için de mücadele edeceklerine dikkati çekerek, herkesin canını yakan vergi oranlarıyla ilgili değişiklik talep edeceklerini bildirdi.

Türkiye'de ücretli çalışanlar üzerinde ağır bir vergi yükü olduğunu vurgulayan Kavlak, artık adil bir vergi sistemi istediklerini ifade etti.

Kavlak, Türk Metal Kocaeli Şubesi'nin yeni bir enerjiyle emek mücadelesine devam ettiğini dile getirerek, aday olmayan mevcut şube başkanı Yakup Yıldız'a sendikal mücadeleye verdiği katkılar için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak: Asgari ücretin insan onuruna yakışır düzeyde olması için çalışacağız
YEREL HABERLER Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak: Asgari ücretin insan ...
(Görüntülü) İZMİT&#039;TE MARİNADA 2 YAT İLE 1 TEKNE YANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) İZMİT'TE MARİNADA 2 YAT İLE 1 TEKNE ...
Aynı yüksükle diktiği yorganları 57 yıldır müşterilerine ulaştırıyor
YEREL HABERLER Aynı yüksükle diktiği yorganları 57 yıldır ...
İzmit'te marinada demirli 2 yat ile 1 tekne yandı
YEREL HABERLER İzmit'te marinada demirli 2 yat ile 1 tekne yandı
Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yapan zanlı ...
Kocaeli'de durdurulan tırda 95 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de durdurulan tırda 95 düzensiz göçmen ...
Kocaeli'de 25 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 25 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de çıkan yangında 2 motor yat ile 1 tekne kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Kocaeli'de çıkan yangında 2 motor yat ile 1 tekne ...
Kocaeli'de park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de park halindeki kamyona çarpan otomobildeki ...
(Görüntülü) KOCAELİ - İZMİT BELEDİYE BAŞKANI HÜRRİYET&#039;İN OĞLUNUN SÜNNET DÜĞÜNÜNE SİYASETÇİ AKINI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOCAELİ - İZMİT BELEDİYE BAŞKANI ...
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'in oğlunun sünnet düğününe siyasetçi akını
YEREL HABERLER İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'in oğlunun sünnet ...
CHP'li Özel ile Ağbaba, Kocaeli'de sünnet düğününe katıldı
YEREL HABERLER CHP'li Özel ile Ağbaba, Kocaeli'de sünnet düğününe ...
Dilovası Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
YEREL HABERLER Dilovası Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
(Görüntülü) AYŞEGÜL&#039;ÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DAVADA, SANIK DURUŞMA SALONUNA GETİRİLECEK
YEREL HABERLER (Görüntülü) AYŞEGÜL'ÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DAVADA, ...
Kocaeli'de cinsel saldırıya uğrayan genç kızın ölümüne ilişkin Afgan sanığın yargılanması sürüyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de cinsel saldırıya uğrayan genç kızın ...
Kocaeli'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kocaeli'den kısa kısa
Gölcük'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Gölcük'ten kısa kısa
İzmit Körfezi'nin derinliklerinde "peygamber balığı" görüntülendi
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'nin derinliklerinde "peygamber balığı" ...
(Görüntülü)UCUZ &#039;AFYON&#039; SUCUĞU UYARISI
YEREL HABERLER (Görüntülü)UCUZ 'AFYON' SUCUĞU UYARISI
Kocaeli Valisi Yavuz'dan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı
YEREL HABERLER Kocaeli Valisi Yavuz'dan "10 Aralık Dünya İnsan ...
Kocaeli'de 67 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 67 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de 21 kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 21 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Kocaeli'de mesleki eğitim merkezinden dikiş makineleri çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de mesleki eğitim merkezinden dikiş ...
Kocaeli'de "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 157 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 157 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.