Futbol: Hazırlık maçı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Stat: Kocaeli

Hakemler: Levent Gümüşdere, Cankut Gönenç, Oğuzhan Yiğitkarpuz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk. 63 Peres), Siopis (Dk. 63 Doğucan Haspolat), Visca (Dk. 89 Engin Poyraz Efe Yıldırım), Umut Dilan Bozok (Dk. 89 Caner Uzun), Bakasetas, Vitor Hugo (Dk. 46 Denswil), Hamsik (Dk. 46 Bardhi), Gbamin, Trezeguet, Arif Boşluk (Dk. 63 Yusuf Erdoğan)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Donk (Dk. 46 Grovac), Bruma (Dk. 75 Tarkan Serbest), Tunay Torun (Dk. 46 Fall), Hajradinovic (Dk. 87 Oğuzhan Efe Yılmaz), Ben Ouannes (Dk. 46 Ahmet Emin Engin), Cedric (Dk. 67 Berat Kalkan), Tirpan (Dk. 75 Aytaç Kara), Petretta (Dk. 87 Yasin Özcan), Celina (Dk. 46 Yunus Mallı), Hadergjonaj (Dk. 87 Selim Dilli)

Goller: Dk. 16 Umut Dilan Bozok (Trabzonspor), Dk. 82 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Kasımpaşa)





KOCAELİ (AA) - 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında Kocaeli'de hazırlık maçı oynanırken, müsabaka 1-1 tamamlandı.

Karşılaşma öncesinde, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, bir dönem Trabzonspor forması giyen Miodrag Jesic için saygı duruşunda bulunuldu.

16. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hamsik'in savunma arkasına attığı pasa Kasımpaşa'dan Petretta müdahale etmeye çalıştı, ondan sekerek önünde kalan topa düzgün bir vuruş yapan Umut Dilan Bozo,k takımını öne geçirdi: 1-0

82. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Fall, bordo-mavili oyuncu Gbamin'in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Levent Gümüşdere penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Hadergjonaj, skorda eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.





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