Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından

KOCAELİ (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takım olarak mücadele ettikleri her kulvarda zirve yarışında olduklarını belirtirken, oyuncuların da buna göre kendilerini hazır tutmaları gerektiğini söyledi.

Abdullah Avcı, Kasımpaşa'yla Kocaeli Stadyumu'nda 1-1 berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kendilerini geliştirmeleri gerektiğini aktaran Avcı, "Her şeyin içinde varız ama biraz daha net olmamız lazım. Onun için ilk yarıda oynarken, oyun ve oyuncu üzerinden tespit ettiklerimiz bir takım durumlar vardı. Bunları öncelikle oyuncularla paylaştık. Sonrasında da oyun planlarında değişiklikler yaptık. Oyuncu üzerinden, bazı mevkilerde fazla oynamadan bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Sakatlardan ikisi dönmeye başladı. 22 maçta artmayan bireysel performanslar vardı. Özellikle bu durumla ilgili bugünün büyük bölümünde, oyun anlamında söylüyorum, doğru cevaplar verdik." diye konuştu.

Avcı, kamp sürecinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, özellikle Hull City ve Crystal Palace müsabakalarının hem fiziksel hem de taktiksel olarak iyi test olduğunu kaydetti.

Bordo-mavili teknik adam, Kasımpaşa karşısında ilk 35 dakika oyunu tamamen kontrol ettiklerini, hem topa sahip olup hem baskı yapıp hem de pozisyona girerek ilk 35 dakika 4-5 pozisyon bulduklarını aktardı.

Yakaladıkları pozisyonları gole çevirseler ilk devreye 2-0 ya da 3-0 önde girebileceklerini belirten Avcı, rakibe ilk yarı itibarayla bir kenar ortası imkanı verdiklerini dile getirdi.





- "Ben oyuncu beklemeyeceğim, burası Trabzonspor"





Avcı, ikinci yarıda sakatlanma riski olanlara göre değişiklik yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Oyunun anları, süreleri vardır. Oyunun neyi istediği vardır ki biz her anını, senaryosunu çalışıyoruz. Duygularınla veya bildiklerinle oynayamazsın. İkinci yarıda parça parça oyundan ve performanslardan memnun değilim. Doğru olan anlar var, olmayanlar var. 3-4 aydır devreye giremeyen, bireysel performansları artmayan oyuncular var. Aslında kamp dönemimiz çok iyi geçti. Trabzonspor her maçı kazanmak ister. Ben her maçı kazanmak isterim. Trabzonspor her yarışın içindedir. Herkes farkına varacak. Ben oyuncu beklemeyeceğim, burası Trabzonspor. Oyuncu performansını arttıracak. Takıma girmek için her türlü gayreti fiziksel, zihinsel, enerji olarak verecek. Eğer bunu yapamıyorsa, Trabzonspor'da kaynak var. Altyapıdan alır oynatırım. Bu takım son şampiyondur. Her yarışın içinde de var. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Kampın büyük bölümünden memnunum. Devreye girmeyen ve oyunun anlarında doğru hareket etmeyen oyunculara mesajım olsun."

Trabzonspor'un ve kendisinin olduğu her yerde yarış olduğunu da belirten Avcı, "Başardık, yine başarabiliriz. Bu inançla yola çıkılacak. Herkes yüksek enerjili, pozitif enerjili olacak. Yine herkes bunu sahaya yansıtacak. Bu potansiyel var. Ben de bunun baskısını yapacağım. Hiç kimseyi beklemeyeceğim. Kim iyiyse o oynayacak. Zaten öyle yaptık ama devreye girmesi için kimseyi bekleyecek zamanım yok. Artık zaman daraldı. Yakın zamanda yarış başlıyor." diyerek sözlerini tamamladı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.