Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından

KOCAELİ (AA) - Hazırlık maçında karşılaştığı Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Selçuk İnan, sergilenen performansın kendisini memnun ettiğini söyledi.

Kocaeli Stadı'nda oynanan müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Selçuk İnan, eski bir Trabzonsporlu futbolcu olarak rakibin maça coşkulu ve baskılı başlayacağını tahmin ettiğini, oyuncularıyla da bunu paylaştığını aktardı.

Oyuna istedikleri şekilde başlayamadıklarını dile getiren İnan, biraz tedirginlik olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Trabzonspor'un isteği, coşkusu eklenince maç biraz zor başladı. Oyuncularımın tutumundan, isteklerinden, isteklerimizi yapmaya gayret etmelerinden çok memnunum. Özellikle 30. dakikadan sonra güzel şeyler ortaya çıkardılar. Açıkçası beni de mutlu ettiler. Futbol sürekli değişen, gelişen bir oyun. Buna adapte olmaya, onu yakalamaya çalışıyoruz. Yenilikler, başka sistemler, hepsini deniyoruz. Oyuncu grubum da buna karşılık veriyor. Bu yüzden de ayrıca mutluyum."

Selçuk İnan, transfer planlarıyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine ise "Aslında bununla ilgili henüz bir şey konuşmadık. Geldiğim günden beri sadece, 'Elimdeki oyuncularla ne yapabilirim, onları nasıl geliştirebilirim, oyunumuzu nasıl geliştirebiliriz, nasıl daha iyi bir takım olabiliriz?' diye düşündük. Bunları konuştuk. Oyuncularımızı daha yukarıya nasıl çekebilir, seviyelerini maksimuma nasıl getirebiliriz? Açıkçası bunlara çok kafa yordum. Henüz transferle ilgili nereye ihtiyaç olduğunu ya da gerekli olup olmadığını konuşmadık, tartışmadık. Transfer sezonunda ihtiyaç olursa bunu konuşuruz." cevabını verdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.