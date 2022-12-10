2022 TMF Şampiyonlar Ödül Töreni, Kocaeli'de düzenlendi

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KOCAELİ (AA) - 2022 Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Şampiyonlar Ödül Töreni, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören kapsamında Anadolu Ateşi dans topluluğunun gösterisi, katılımcıların beğenisini topladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, törendeki konuşmasında, organizasyona ev sahipliği yapmanın kendileri için kıvanç kaynağı olduğunu belirtti.

Kentte ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını anlatan Büyükakın, "Sadece bu yıl içinde 141 tane organizasyon yapıldı. Bu organizasyonlarda 30 bine yakın sporcu, 500 bine yakın da sporsever yer aldı." dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve kentteki kamu kurumları olarak, spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaktan büyük keyif aldıklarını dile getiren Büyükakın, gençliği sporla buluşturmaktan, gençliğin geleceğinin spordan geçmesinden büyük gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar da sporculara, ailelere ve spora destek veren herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı (AA), motosiklet sporuna vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür plaketiyle ödüllendirildi. TMF Bekir Yunus Uçar Başkanı Uçar, plaketi AA Spor Haberleri Editörü Eyüp Karakuş'a takdim etti.

Organizasyon, bu sezon 8 branş ve 70 sınıfta düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle son buldu.





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