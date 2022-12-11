Karamürsel'de yol yapımı için sökülen zeytin ağaçları parklara dikiliyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yol açmak için sökülen zeytin ağaçları park ve bahçelere dikiliyor.



Samanlı zeytiniyle ünlü ilçede, belediye tarafından kamulaştırma yapılıp 250 zeytin ağacı sökülerek yeni yol açıldı.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, yaptığı açıklamada, çalışmalar sırasında sökülen zeytin ağaçlarının, ilçedeki başka arazilere dikildiğini belirterek, zeytin ağacına odun gözüyle bakmadıklarını, imar planlarıyla yok olmalarına göz yummadıklarını kaydetti.

"Bereketin sembolü, zeytin ağacı cimri değildir, baksan da bakmasan da her zaman insana meyve verir. Kaç yaşında olursa olsun, onun yaşaması gerekiyor, tekrar doğaya kazandırılması gerekiyor." diyen Yıldırım, "Bugün ana tema şudur. İmar planları yapılır, yeni yollar açılır. İmar planlarının yapıldığı yerde ya da açtığımız yollar üzerlerinde zeytin ağaçları olabilir. İnşaat yapmamıza ya da yol açmamıza engel de olsa, hiç bir operatör arkadaşımız o zeytin ağacına odun gözüyle bakmaz." ifadelerini kullandı.

Doğadaki, tüm canlıların hakkı için zeytin ağaçlarının korunması gerektiğine işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ev yapmak ya da yol açmak diye yüzlerce yıllık, hatta bin yıllık ağaçları yok edilmemesi için belediye olarak özen gösteriyoruz. Zeytin ağacının, böyle ufak tefek menfaatler için yok edilmemesi gereken bir ağaç olduğunu seslendirmek istiyorum. Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından olması nedeniyle belediye olarak bölgedeki zeytin ağaçlarını koruma altına alıyoruz. Özenle söktüğümüz zeytin ağaçlarını, ilçemizin çeşitli mahallerinde bulunan park ve bahçelerine ekiyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 250 zeytin ağacını söküp, başka yerlere diktik."





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