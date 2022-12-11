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Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA

Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bağlarbaşı Mahallesi Eskihisar Caddesi'nde Yusuf A. (20) idaresindeki 41 ALS 092 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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