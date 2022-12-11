Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.



Bağlarbaşı Mahallesi Eskihisar Caddesi'nde Yusuf A. (20) idaresindeki 41 ALS 092 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.





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