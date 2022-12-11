Kocaeli'de otomobilin çarptığı kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

E.C'nin kullandığı 34 FAB 188 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Ali Haydar Efendi Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan D.K'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan D.K, yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.





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