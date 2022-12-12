Kocaeli'ye 20 halı saha yapılacak

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 20 halı saha için ihale gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu'nda düzenlenen elektronik ihaleye 8 firma teklif verdi.



Teklifler komisyon tarafından incelendikten sonra değerlendirmeye alınacak.

İhaleyi kazanan yüklenici firma, 27x42 metre boyutlarında 20 sentetik çim halı saha, sahaların etrafına 40x40x3 galvaniz kafes tel aydınlatma sistemleri, kale direkleri ve filelerin yapımlarını üstlenecek.

Yer teslimi yapılmasının ardından başlanacak çalışmalar, yaklaşık 730 günde tamamlanacak.

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