Kocaeli'de panelvanın çarptığı yaya yaralandı

Dünyanın en misafirperver ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin sırlamadaki yeri şaşırttı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde panelvanın çarptığı yaya hastanede tedavi altına alındı.

K.K. (37) idaresindeki 34 TD 2724 plakalı panelvan, 4 Temmuz Mahallesi D-130 kara yolu İzmit istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan F.E'ye (86) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle kara yolunun İzmit yönündeki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.