Kocaeli'de beton santralindeki iş kazasında 1 işçi öldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hazır beton üretimi yapılan santralde çalıştığı makineye sıkışan işçi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'ndeki beton santralinde çalışan Adil Altınkaya, makineye sıkıştı.

Diğer işçilerin müdahalesine karşın Altınkaya sıkıştığı yerden çıkarılamadı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Altınkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenaze otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

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