Anne ve babasının izinden giden şampiyon tekvandocu yeni başarılar peşinde

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KOCAELİ (AA) - SEFA TETİK - Kocaeli'de yaşayan tekvandocu anne babanın dünya ikincisi 14 yaşındaki kızları Esila Deniz, başarılarını yeni şampiyonluklarla taçlandırmak istiyor.

Esila Deniz, anne ve babasının izinden giderek 6 yaşında tekvandoya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü bünyesine katılan Deniz, kendisini geliştirerek ilerleme gösterdiği sporda bu yıl Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Ardından Bulgaristan'da temmuz ayında düzenlenen Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalyaya uzanan, Malta'da kasım ayında gerçekleştirilen Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'ndan da üçüncü olarak dönen Deniz, gözünü yeni başarılara dikti.

Deniz, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda madalya hedefine ulaşmak için çalışmalarını, zamanında annesi Esra ve babası Behlül Deniz'in de antrenörlüğünü yapan Cemal Temel ile sürdürüyor.





- "Babamın antrenmanlarını izleyerek tekvandoya başladım"





Esila Deniz, AA muhabirine, babasının antrenmanlarını izleyerek tekvandoya başladığını söyledi.

Tekvando merakının aileden geldiğini belirten Deniz, "5-6 yaşlarındayken babamın küçük bir spor salonu vardı, orada eğlencesine yapıyordum. Babamla antrenmanlar yapmaya başladık. Babam sayesinde bu spora başladım diyebilirim. Bu yıl Türkiye şampiyonu oldum. Aynı zamanda dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü elde ettim." diye konuştu.

Başarılarına yenilerini eklemek istediğini dile getiren Deniz, bunun için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Deniz, geçmişte anne ve babasını çalıştıran antrenörle çalışmalarını sürdürmesinin güzel bir his olduğunu anlatarak, "Hocam annemi ve babamı çalıştırdı, şimdi beni çalıştırıyor. Bundan dolayı çok gururluyum." dedi.

Gelecekteki hedeflerinden bahseden Deniz, "Tekrar Türkiye şampiyonu olup, dünya ve Avrupa şampiyonalarına katıldıktan sonra ileride olimpiyatlarda yarışmak istiyorum." ifadesini kullandı.





- "Esila'nın yeteneklerini daha küçükken keşfettik"





Antrenör Cemal Temel ise Esila Deniz'in yetenekli olduğunu daha küçükken keşfettiklerini belirterek, "Esila'nın anne ve babası benim eski sporcularımdı. Babası 15 yıl önce Türkiye'de derece yapmıştı. Esila o zaman küçüktü, salona oyun oynamak amaçlı geliyordu. Anne baba sporcu olunca ona burada antrenman yaptırmaya başladık. Antrenmanlarda Esila'nın yeteneklerini keşfettik." diye konuştu.

Deniz'in başarılı bir sporcu olduğunu dile getiren Temel, "Türkiye Şampiyonası'nda birinci olunca milli takım seçmelerine katılıp kazandı. Bu yıl ilk olarak Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu, hemen ardından Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu. Ayrı bir gurur oldu bizim için, anne ve babasının döneminde imkanlar daha kısıtlıydı. Şimdi Kağıtspor'un sağladığı imkanlar daha farklı." açıklamasında bulundu.

Temel, dünya klasmanında bakıldığında tekvandonun şu an futboldan sonra en fazla sporcusu olan branş konumunda bulunduğuna işaret ederek, "Bu kadar sporcunun arasından çıkıp dünyada başarı elde etmek gerçekten zor." ifadesini kullandı.

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