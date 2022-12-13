Kocaeli'de tırla çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinden tır ile çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu yan yolu Sakarya istikameti Barış Mahallesi mevkisinde Emrah U. idaresindeki 41 T 3311 plakalı taksi ile Recep T. yönetimindeki 41 R 8805 çekici plakalı tır henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Taksi sürücüsü, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.





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