Kocaeli'de tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Şekerpınar Mahallesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) istikametinde ilerleyen Kadir I. idaresindeki 34 FFV 861 plakalı tır karşı yönden gelen Sefer P'nin kullandığı 40 AZ 631 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyon, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kamyon sürücüsü Sefer P. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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