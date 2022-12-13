Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Meral Yıldız Kalıcı idaresindeki 41 AKG 383 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Barış Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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