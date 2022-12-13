Kocaeli'de inşaat malzemesi çalan 2 şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 85 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan 2 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karamürsel ilçesinde 3 ayrı inşaatta 6 bin 860 metre kablo ile sunta, demir kesme makinesi, matkap ve kerpeten çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yürütülen araştırma sonucu 85 bin lira değerindeki malzemeleri çalan M.T. ile A.B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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