Kandıra Belediyesi'nde deprem tatbikatı düzenlendi

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KOCAELİ (AA) - Kandıra Belediyesi, kısa süre önce taşındığı yeni hizmet binasında AFAD koordinasyonunda deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikat Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) "2022 Afet Tatbikat Yılı" programı kapsamında, afet ve acil durumlara hazırlık ve afet farkındalığını artırmak amacıyla düzenlendi.



Tatbikata katılan Kandıra Belediyesi personeli, sarsıntı anında "çök-kapan-tutun" hareketiyle kendini koruma altına alırken, sarsıntının durmasının ardından bina kontrollü şekilde tahliye edildi.



Belediye binası önünde bulunan toplanma alanında bir araya gelen belediye personeli, bir süre bekledikten sonra mesaisine devam etti.

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