Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde obje ve sikke ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda sikke ve obje bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 sikke ile 3 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.



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