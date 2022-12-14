Kocaeli'de 23 kaçak silah ele geçirildi

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KOCAELİ AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 23 kaçak silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda, 23 adet 7,65 mm çapında tabanca, 532 tabanca fişeği, 75 tabanca şarjörü, 119 tabanca parçası, 11 bıçak ile 2 tabanca yapımında kullanılan mengene ele geçirildi.

Şüpheliler, hakkında adli tahkikata başlandı.

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