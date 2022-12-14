Kocaeli'de 1 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 500 gram bonzai ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda Dilovası ve İzmit ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 500 gram bonzai, 5 gram skunk, 1 gram esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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