Sakarya'da trafik kazasında ölen sürücü Kocaeli'de defnedildi

Ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, bariyere çarptıktan sonra yangın çıkan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Savaş Kılıç'ın (48) cenazesi, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde toprağa verildi.

Kılıç'ın cenazesi, yakınlarınca hastane morgundan alınarak Kullar Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze töreninde Kılıç'ın ailesi ve yakınları, taziyeleri kabul etti. Evli ve 4 çocuk babası Kılıç'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Kullar Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Kılıç'ın ailesi ve yakınları, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Koral, bazı siyasi partilerin temsilcileri, iş arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde dün bariyere çarptıktan sonra yangın çıkan otomobilin sürücüsü Savaş Kılıç hayatını kaybetmiş, yanındaki iş insanı Erhan Rahmi D. (44) yaralanmıştı.

Yaralının tedavisi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.