Kocaeli'de "Zincir 2" operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de "Zincir 2" operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde yürütülen operasyon kapsamında, kentte sahte içki üretiminin önüne geçilmesi amacıyla 13 adrese baskın düzenlendi.

Aramalarda, 7 bin 225 litre etil alkol, ruhsatsız tabanca, 75 çeşitli marka ve hacimlerde boş halde kullanılmış alkollü içki şişesi, 115 şişe kapağı,

3 adet 1 litrelik şişelerde yabancı marka ibareli, sahte olduğu değerlendirilen yabancı ülke bandrolleri bulunan alkollü içki, 1 adet 20 litre hacimli bidon içerisinde yaklaşık 2 litre sahte sıvı, 1 adet şişe üzerinden bandrol sökümünde kullanıldığı değerlendirilen BN-5 ibareli ısıtıcı cihaz, 1476 TAPDK bandrolü, 84 TADAB bandrolü, 150 yabancı ülke bandrolü, 3 yaprak 6 şişeye uygulanabilecek şekilde yabancı marka ibareli şişe etiketi, üzerinde yabancı marka ibareleri yazılı şişe etiketleri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

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