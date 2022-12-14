Kocaeli'de "Zincir 2" operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de "Zincir 2" operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde yürütülen operasyon kapsamında, kentte sahte içki üretiminin önüne geçilmesi amacıyla 13 adrese baskın düzenlendi.
Aramalarda, 7 bin 225 litre etil alkol, ruhsatsız tabanca, 75 çeşitli marka ve hacimlerde boş halde kullanılmış alkollü içki şişesi, 115 şişe kapağı,
3 adet 1 litrelik şişelerde yabancı marka ibareli, sahte olduğu değerlendirilen yabancı ülke bandrolleri bulunan alkollü içki, 1 adet 20 litre hacimli bidon içerisinde yaklaşık 2 litre sahte sıvı, 1 adet şişe üzerinden bandrol sökümünde kullanıldığı değerlendirilen BN-5 ibareli ısıtıcı cihaz, 1476 TAPDK bandrolü, 84 TADAB bandrolü, 150 yabancı ülke bandrolü, 3 yaprak 6 şişeye uygulanabilecek şekilde yabancı marka ibareli şişe etiketi, üzerinde yabancı marka ibareleri yazılı şişe etiketleri ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.