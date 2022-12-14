Kocaeli'de 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hırsızlık suçundan 17 yıl 2 ay 20 gün hapis olan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda "hırsızlık" suçundan 17 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan S.D. sabit yol uygulaması sırasında Karamürsel ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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