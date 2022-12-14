Kocaeli'de taksi sürücülerine seminer verildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de taksi sürücülerine yönelik seminer düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ulaşım Park AŞ. Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi taksi sürücülerine "Mesajımız Var" projesi hakkında bilgi verildi.

Seminerde, "ticari araç içerisinde ve duraklarda asayiş olayları", "suç ve suçtan korunma yolları", "oto ve otodan hırsızlık olaylarına karşı tedbirler", "gasp", "hakaret ve tehdit" konularında bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.