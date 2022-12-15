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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit Körfezi göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor

AA

İzmit Körfezi göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'nin önemli doğal zenginliklerinden İzmit Körfezi Sulak Alanı, son dönemde sayıları artan göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Su ve kıyı kuşu türlerinin göç yolu üzerindeki önemli duraklardan olan İzmit Körfezi, göçmen kuşların beslenme ve barınma ihtiyaçları açısından önem taşıyor.

Ekolojik zenginliği ile dikkati çeken alan, ev sahipliği yaptığı 171 kuş türüyle yaban hayatı fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin de gözde rotaları arasında yer alıyor.

Türler arasında doğada nesli tükenme riski çok yüksek olan ve küresel ölçekte koruma altındaki kuşlar da bulunuyor.

Uluslararası kıyı sistemlerinin entegre yönetimi için özel önem taşıyan duraklardan biri olan İzmit Körfezi Sulak Alanı, uluslararası göç zinciri üzerindeki alanlardan biri olmasıyla göçmen türlerin üreme, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını gidererek yaşamını sürdürmesi açısından önem taşıyor.

- Kuş türlerinin yarısından fazlası göçmen kuşlar

Sulak alan, Türkiye'nin taraf olduğu Bern Sözleşmesi'nde "korunması gerekli tür listesi"nde yer alan ve nesli tehlike altında olan dikkuyruk (oxyura leucocephala) ve küçük karabatak (phalacrocorax pygmeus) için üreme sonrası önemli konaklama ve beslenme yeri.

Sulak alanda rastlanılan kuş türlerinin yarısından fazlasını göçmen kuşlar oluştururken, tatlı ve tuzlu suyun karıştığı kıyı ve adacıklarda yüzlerce ördek bulunuyor.

Kış ortası su kuşu sayımları kapsamında, göç dönemlerinde alanda konaklayan, üreyen, barınan kuş türlerinin sayımı da yapılıyor. Ayrıca tabiat turizmi etkinlikleri kapsamında öğrenciler alana getirilerek kuş gözlemi gerçekleştiriliyor.

- 25 farklı türden 4 bin 578 kuş sayıldı

İzmit Körfezi Sulak Alanı, 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığınca mahalli öneme haiz sulak alan olarak tescil edildi ve koruma bölgeleri onaylandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğünce yapılan kış ortası su kuşu sayımında, sahada toplam 25 farklı türden 4 bin 578 kuş tespiti yapıldı, farklı mevsimlerde bu tür sayılarında artış gözlemlendi.

Sahaya bu yıl içerisinde, kuşların rahatsız edilmemesi için 2,5 kilometre uzunluğunda tel çit yapılarak, kuşların kıyıda üreme, barınma ve konaklama ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanıyor.

- "Nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türlerini bu sulak alanda gözlemliyoruz"

Kuş gözlemcisi Muhammet Nalkıran, AA muhabirine, sulak alanın uluslararası göç yollarında bulunduğunu belirterek, bu anlamda çok sayıda kuş türünü gözlemleyebildiklerini söyledi.

Dünyada düzenli olarak kuş türlerinin sayımının yapıldığını anlatan Nalkıran, "Özellikle göçmen kuşlar arasında nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türlerini bu sulak alanda gözlemliyoruz. Dikkuyruk ve elmabaş patka gibi nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türlerini burada görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Nalkıran, bölgedeki kuş türlerinin korunması için önlemler alındığını belirterek, bölgenin 171 kuş türüyle yaban hayatı fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin gözde rotaları arasında bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kuş gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısı Fatih Yılmaz da yaklaşık 11 yıldır fotoğrafa ilgisinin olduğunu, İzmit Körfezi Sulak Alanı'ndaki kuş türlerini zaman zaman gözlemlediğini söyledi.

Bölgenin, en çekici özelliklerinden birisinin şehir merkezine yakınlığı olduğunu anlatan Yılmaz, "Alandaki tabelalarda kuşlar hakkında bilgiler mevcut olduğu için orada anlık gördüğünüz bir kuş hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Burada bulunan bazı canlıların nesli küresel ölçekte tehlike altında. Sulak alanlarımızdaki kültürel ve biyolojik zenginliğimizin farkında olup hassas davranmalı ve sahip çıkmalıyız." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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