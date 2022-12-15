KOCAELİ (AA) - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile arasında "Afetlere Dayanıklı Toplumlar Geliştirmek için Araştırma ve Eğitim Kompleksi Kurulması Projesi" kapsamında iş birliği yapıldı.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Rektörlük Binası'nda düzenlenen imza töreninde, Japonlarla iş birliği yaptıklarını belirterek, JICA ile Strateji Bütçe Başkanlığının projeye katkı verdiğini söyledi.

Mantar, ilgili paydaşların birleşimiyle ortak yatırım projesi oluşturulduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:



"Ortak bir altyapı ve merkez projesi. Bu projede Türkiye'deki yapıların depreme dayanıklılığı konusunda test ve analizler yapılacak. Japonlar daha büyük bir deprem ve afet bölgesinde yaşıyorlar. Biz de öyle bir bölgedeyiz ama Japonlar bize göre biraz daha fazla. Dolayısıyla onların deneyimi ve bilgi birikimi daha fazla olmuş oluyor. Bu projede iş birliği yaparak biz bu farkındalığın, bilgi birikimi ve teknolojinin Türkiye'de de oluşmasını sağlamış olacağız."

Kurulacak merkez sayesinde depreme dayanıklı yapı ve ürünlerin testlerinin de yapılacağını aktaran Mantar, "Akademisyenlerimizin bilgi birikimi var ama daha fazla bilgi birikimi oluşacak. Öğrencilerimizin bilgi birikimi oluşacak. Bizim paydaşlarımızın, öğrencilerimizin, toplumun, AFAD'ın bilgi birikimi oluşacak. Toplumun farkındalığı oluşacak. Aynı zamanda bölgesel bir merkez olacağız. Sadece Türkiye’ye yönelik bir merkez değil, çevre ülkelerimizin de eğitimine destek verileceği, yapıların testlerinin yapılacağı bir merkez olacak." ifadelerini kullandı.

- "Aramızda kazan kazan ilişkisi var"

JICA Kıdemli Başkan Yardımcısı Naoki Ando da Türkiye ve Japonya'nın hem deprem hem de afetler açısından kırılgan yapıda olduğunu söyledi.

Proje sayesinde iki ülke arasında bilim ve teknoloji alışverişinde bulunulacağını ifade eden Naoki, aralarında bir kazan kazan ilişkisi bulunduğunu kaydetti.

Naoki, proje içinde sismik mekanizmalar, tsunami, deprem eğitimi ve bilincinin artırılması gibi basamakların bulunduğuna değinerek, şunları söyledi:



"2 ülke de afet konusunda ve özellikle depremde çok tecrübeli. Bu anlamda 2 ülkenin birbiriyle çalışmaları, tecrübe paylaşımı bakımından çok önemli. Türkiye'nin Japonya'yla ilişkileri yeni bir şey değil. 1959 yılından beri süren bir iş birliği var. 1959 yılındaki ilk iş birliği ise yine afet yönetimi anlamında oldu. O zamandan bu zamana sürekli afet yönetimi ve tecrübesiyle ilgili konularda bildiklerimizi destekliyoruz. Bu projeyle de desteğimizin artacağını ve devam edeceğini düşünüyoruz."

Konuşmanın ardından Mantar ile Ando iş birliği protokolünü imzaladı.





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