Kocaeli'de 12 bin belediye personelinin katılımıyla deprem tatbikatı düzenlendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 bin 500 personelin katıldığı deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

İSU Genel Müdürlüğü Hizmet Binası'ndaki tatbikatta, Büyükşehir Belediyesi Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) işlerliği test edildi.

Tatbikatta senaryo gereği, merkez üssü İzmit olan 5,7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Afet durumlarında görevli personelin yer aldığı tatbikatta, depremin ilk anında "çök-kapan-tutun" hareketiyle hayat üçgeni oluşturuldu.

Tatbikatta, 20 saniye süren depremin sona ermesinin ardından personel, ihtiyatlı bir şekilde bulundukları binayı boşaltmaya başladı.

İSU Genel Müdürlüğü Hizmet Binası A Blok'ta hasar oluşması sonucunda bina içerisindeki yaralılar ile bina etrafındaki enkaz ve araç içerisinde bulunan personel, Kocaeli İtfaiyesi Müdahale ve Önleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli itfaiyesinin müdahalesi sonucu kurtarılan yaralı personel, sağlık ekiplerine teslim edilerek ilk müdahalenin yapılması sağlandı.

Tatbikat sonrasında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 12 bin 500 personelin bulunduğu tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Gündoğdu, yürüttükleri çalışmalardan bahsederek, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizden bugüne kadar ağır hasarlı binaların testlerini yaptık. Ağır hasarlı olanların yıkımını gerçekleştirdik. Bu kapsamda 2 afet tırı alındı, acil durumlarda mobil olarak hizmet versin diye. Ayrıca itfaiye teşkilatımıza tabiri caizse bir sandık hazırladık. Bu sandık tırın dorsesi şeklinde. Türkiye'nin herhangi bir yerinde afet olduğunda ivedilikle arkadaşlarımız oraya intikal edebilmektedir. Bu tırın içinde aletler ve 10 kişinin yatacağı, yemek pişirilebileceği, kendi enerjisini üretebileceği imkanlar var. Yani gittiği beldeye hiç yük olmayacak kabiliyete sahip. Yemek tırlarımız da aynı şekilde günlük 15 bin kişiye yemek üretecek kapasiteye sahip."

Başiskele ilçesinde, 50-60 bin yemek ve ekmek üretebilecek kapasiteye sahip afet mutfağı inşa ettiklerini aktaran Gündoğdu, 2023 yılında hizmete alınacak mutfağın inşa edildiği alanın etrafındaki arsaları kamulaştıracaklarını ve toplanma alanı oluşturacaklarını sözlerine ekledi.

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