GÜNCELLEME - Kocaeli'de tankerin çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tankerin ışıklı kavşakta dönüş yapan hafif ticari araca çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

D-130 kara yolunda Yalova yönüne giden A.A. (42) idaresindeki 77 AAG 563 plakalı tanker, Ereğli mevkisindeki ışıklı kavşakta karşı istikametten gelerek dönüş yapan Ayşe Gül Yılmaz'ın (24) kullandığı 41 K 7664 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Yılmaz ile Miray Kesici (20) yaşamını yitirdi. Ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Feyza Gökgün (20) de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tanker sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, Yalova yönüne giden tanker tırın, karşı yönden gelerek ışıklı kavşakta dönüş yapan hafif ticari araca çarpması yer alıyor.

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