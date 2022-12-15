Kocaeli'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.

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