Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürünler bulunduğu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 31 gümrük kaçağı cep telefonu, tabanca, 103 fişek, şarjör, IMEI kopyalamada kullanılan 3 hard disk, 3 flash bellek ile 2 SIM kart bulundu.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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