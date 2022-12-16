Kocaeli'de tren istasyonunun peronlarından kablo çalan şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de tren istasyonunun peronlarından kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Derince tren istasyonunda kablo hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, kimliğini belirledikleri hırsızlık şüphelisi M.A'yı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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