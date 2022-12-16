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Kocaeli'de tren istasyonunun peronlarından kablo çalan şüpheli tutuklandı

AA

Kocaeli'de tren istasyonunun peronlarından kablo çalan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de tren istasyonunun peronlarından kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Derince tren istasyonunda kablo hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, kimliğini belirledikleri hırsızlık şüphelisi M.A'yı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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