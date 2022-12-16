Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mevlana Mahallesi Anadolu Caddesi'nde Esengül Ü'nün kullandığı 55 AIH 837 plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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