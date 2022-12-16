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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekipler, "silahla yağma" suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 12 gün hapis cezası bulunan Ü.U'nun saklandığı adresi belirledi.

Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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