Kocaeli'de "Jandarma ile Sesimiz Duyulsun" projesi sürüyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan "Jandarma ile Sesimiz Duyulsun" projesi devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda görülen doğal afetler sebebiyle Kocaeli'de yaşayan vatandaşları bilgilendirmek için projenin yürütülmeye başlandığı belirtildi.

Projenin amacının afet öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında vatandaşları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak olduğu ifade edildi.

Açıklamada, proje kapsamında, 2022-2024 yılları arasında Kocaeli'de başta okul ve öğrenci yurtları olmak üzere tüm kamu kuruluşları, fabrika ve tesislerde çalışan yaklaşık 1 milyon vatandaşa tahliye, yerleştirme ve afet farkındalık eğitimi verilmesi planladığı kaydedildi.

Proje kapsamında eylülden bu yana 17 okul ve 1 öğrenci yurdunda bulunan yaklaşık 7 bin öğrenci ve öğretmene eğitim verildiği, afet farkındalık eğitimlerinin devam ettiği aktarıldı.

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