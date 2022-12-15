Kocaeli'de 3 genç kızın öldüğü kazaya ilişkin tanker sürücüsü tutuklandı

"Beslenirken iki başını da kullanıyor" Korumaya alındı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tankerin ışıklı kavşakta dönüş yapan hafif ticari araçla çarpışması sonucu 3 genç kızın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tanker sürücüsü tutuklandı.

D-130 kara yolu Ereğli mevkisindeki ışıklı kavşakta dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan tanker sürücüsü A.A'nın (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

D-130 kara yolunda Yalova yönüne giden A.A. yönetimindeki 77 AAG 563 plakalı tanker, kavşakta karşı istikametten gelerek dönüş yapan hafif ticari araçla çarpışmıştı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ayşe Gül Yılmaz (24) ile Miray Kesici (20) olay yerinde, Feyza Gökgün (20) de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.