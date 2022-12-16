Kocaeli'de hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yalı Mahallesi Reşat Nuri Caddesi'nde park halinde bulunan 06 CLS 604 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.





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