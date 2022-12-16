Kocaeli'de metal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tel üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tel üretimi yapan bir metal fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.



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