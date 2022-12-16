Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 178 ekstazi, 54,6 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid, 431,5 gram esrar, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 15 tabanca fişeği ve 32 bin 800 lira ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.R, O.B. ve H.V. tutuklandı.





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