Kocaeli'de 27 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yasa dışı yollarla yurda giren 27 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Kocaeli ve çevre illerde yakalanıp Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 27 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.



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