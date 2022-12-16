Yaya önceliği gösteren trafik polisi, öğrencilerin sevgisini kazandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, ilkokul öğrencilerinin yolun karşısına geçmeleri esnasında trafiği durduran polis memuruna sarılmalarını içeren görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bir vatandaşın çektiği ve sosyal medyada yayınladığı video, yaya önceliğine verilen önemi gözler önüne seriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünün "Türk Polis Teşkilatı" isimli Twitter hesabından "Kocaman yürekliler ve polis amcaları..." ifadeleriyle yayınlanan videoda, bir trafik polisinin, Barbaros İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeleri için trafiği durdurduğu görülüyor.

Çocukların polis memuruna sarıldığı ve yolun karşısına geçtiği görüntüleri içeren video, sosyal medyada paylaşılması sonrası çok sayıda beğeni aldı.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.