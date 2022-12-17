Geleceğin yazılımcıları Kocaeli'deki robotik kodlama atölyelerinde yetişiyor

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KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL AZBAY - "Sanayi kenti" Kocaeli'de, bilgi teknolojisi ve yazılım alanında nitelikli personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 294 okulda robotik kodlama atölyesi kuruldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020'de başlatılan Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi (KODELİ) kapsamında okullarda açılan atölyelerde, bilgi teknolojisi ve yazılım alanında yetenekli öğrenciler keşfediliyor.

Yaygın Eğitim Şube Müdürü Şenol Pekgöz, AA muhabirine, projenin öneminden bahsederek, "sanayinin ve bilişimin başkenti" Kocaeli'de geleceğin yazılımcılarını yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bilişim Vadisi'nin bulunduğu bir ilde yaşamanın avantajlarına değinen Pekgöz, bir kente hizmet edebilmenin, gençlere yatırım yapmakla mümkün olduğunu vurguladı.

Pekgöz, proje kapsamında 3 yılda 294 okulda robotik kodlama atölyelerinin kurulumunu tamamladıklarını aktararak, projenin toplam bütçesinin 105 milyon lira olduğunu, bunu halkın, çocukların ve gençlerin faydasına sunmak için ayırdıklarını anlattı.

- "Robotik setleri de öğrencilerimizin kullanımına sunuyoruz"

Pekgöz, proje sayesinde bir farkındalık oluştuğuna işaret ederek, "2020'de 97 okulumuza, 2021 yılında 98 okulumuza, 2022'de 99 okulumuza, cumhuriyetimizin yaşıyla paralel bir şekilde kurulumları tamamladık. 2023'te temel hedefimiz imkanı olan tüm okullara atölye kurulumu gerçekleştirmek." dedi.

Atölyelerin kurulum sürecinden bahseden Pekgöz, sınıfların fiziki altyapısını düzenlediklerini, atölyelerin bilişim malzemeleri ve robotik setleri ihtiyacının karşılandığını dile getirdi.

"Türkiye'de ilk olduğunu" belirttiği proje çerçevesinde öğretmenlere uzmanlar tarafından eğitim verildiğini, eğitim alan öğretmenlerin daha sonra sınıflarda öğrencilerle buluştuğunu ifade etti.

Pekgöz, şöyle konuştu:



"Onların buluştuğu bu ortamı bir de interaktif bir platformla taçlandırıyoruz. Bu platformda öğrencilere, öğretmenleriyle etkileşimli bir şekilde projelerini gerçekleştirebilecekleri fuarlardan, etkinliklerden, yarışmalardan haberdar olabilecekleri bir alan sunuyoruz. Burada aynı zamanda eğitim materyalleriyle de bu platformu destekliyoruz. Çocuklar istedikleri vakit, buradan bu eğitim materyallerine ulaşabiliyorlar. Sadece fiziki mekan değil, yaşayan, içinde olduğumuz gündelik yaşamda devam eden bir proje."

- "Yetenekli öğrencileri tespit etmeye başladık"

Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilişim teknolojileri öğretmeni İnan Özgün Şahin de belediyenin, yaklaşık 10 yıldır yaptıkları çalışmalara destek verdiğini belirtti.

Şahin, katıldıkları fuarlarda iş adamlarının inovasyon fikirlerini değerlendirdikleri dile getirerek, şöyle devam etti:

"Belediye sayesinde geziler de düzenliyoruz. Öğrencilerimizin büyük firmaları görme imkanı oluyor. Oralarda ki çalışma şartlarını, bir projenin nasıl yürütüleceğini öğreniyorlar ve geri döndüklerinde bize yeni fikirlerle geliyorlar. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Kocaeli'de bir takım kurdu. Farklı okullardan farklı öğrenciler grup çalışması yapıyor, onları yurt dışındaki yarışmalara gönderiyoruz.

Kocaeli bir sanayi kenti. Buralarda endüstriyel ürünler üretiliyor. Endüstriyel makineler, yurt dışından getiriliyor. Bunların nasıl üretilebileceğini, öğrencilerimize öğretmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz iş adamlarından gelen küçük talepleri karşılamaya çalışıyorlar. Bu atölyeler sayesinde yetenekli öğrencileri tespit etmeye başladık. Ortaokulda kurulan atölyelerdeki öğretmenlerimizle iletişime geçiyoruz. Orada çok yetenekli öğrencilere de ulaşmaya başladık."

- "Kendimizi yazılım alanında geliştirmek istiyoruz"

11'inci sınıf öğrencisi Esma Çelik ise atölyede kendi projelerini geliştirmek için imkanlar sunulduğunu belirterek, "Atölyede kendimize bir şeyler katabiliyoruz. Gerçekten büyük bir katkısı oluyor. TEKNOFEST'e katılmak için bir proje üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Birçok yarışmaya katılmayı planladıklarını, birden fazla proje üzerinde çalıştıklarını aktaran Çelik, "Kendimizi yazılım alanında geliştirmek istiyoruz. O yüzden birden fazla projeye katılıyoruz." dedi.

Muhammed Emin Taşdelen, atölyede çalışmalarını sürdürdüklerini, yeni projeler hazırlamak istediklerini dile getirerek, TEKNOFEST yarışmasına katılmak için İHA geliştirmeye çalıştıklarını anlattı.

Boş zamanlarını atölyede geçirdiğini aktaran Taşdelen, "Robotlarla alakalı çalışıyoruz. Bu atölye diğer atölyelerden çok daha iyi oldu. Burada bilgisayar desteği daha iyi." ifadesini kullandı.





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