Geleceğin yazılımcıları Kocaeli'deki robotik kodlama atölyelerinde yetişiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleceğin yazılımcıları Kocaeli'deki robotik kodlama atölyelerinde yetişiyor

AA

Geleceğin yazılımcıları Kocaeli'deki robotik kodlama atölyelerinde yetişiyor

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL AZBAY - "Sanayi kenti" Kocaeli'de, bilgi teknolojisi ve yazılım alanında nitelikli personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 294 okulda robotik kodlama atölyesi kuruldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020'de başlatılan Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi (KODELİ) kapsamında okullarda açılan atölyelerde, bilgi teknolojisi ve yazılım alanında yetenekli öğrenciler keşfediliyor.

Yaygın Eğitim Şube Müdürü Şenol Pekgöz, AA muhabirine, projenin öneminden bahsederek, "sanayinin ve bilişimin başkenti" Kocaeli'de geleceğin yazılımcılarını yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bilişim Vadisi'nin bulunduğu bir ilde yaşamanın avantajlarına değinen Pekgöz, bir kente hizmet edebilmenin, gençlere yatırım yapmakla mümkün olduğunu vurguladı.

Pekgöz, proje kapsamında 3 yılda 294 okulda robotik kodlama atölyelerinin kurulumunu tamamladıklarını aktararak, projenin toplam bütçesinin 105 milyon lira olduğunu, bunu halkın, çocukların ve gençlerin faydasına sunmak için ayırdıklarını anlattı.

- "Robotik setleri de öğrencilerimizin kullanımına sunuyoruz"

Pekgöz, proje sayesinde bir farkındalık oluştuğuna işaret ederek, "2020'de 97 okulumuza, 2021 yılında 98 okulumuza, 2022'de 99 okulumuza, cumhuriyetimizin yaşıyla paralel bir şekilde kurulumları tamamladık. 2023'te temel hedefimiz imkanı olan tüm okullara atölye kurulumu gerçekleştirmek." dedi.

Atölyelerin kurulum sürecinden bahseden Pekgöz, sınıfların fiziki altyapısını düzenlediklerini, atölyelerin bilişim malzemeleri ve robotik setleri ihtiyacının karşılandığını dile getirdi.

"Türkiye'de ilk olduğunu" belirttiği proje çerçevesinde öğretmenlere uzmanlar tarafından eğitim verildiğini, eğitim alan öğretmenlerin daha sonra sınıflarda öğrencilerle buluştuğunu ifade etti.

Pekgöz, şöyle konuştu:

"Onların buluştuğu bu ortamı bir de interaktif bir platformla taçlandırıyoruz. Bu platformda öğrencilere, öğretmenleriyle etkileşimli bir şekilde projelerini gerçekleştirebilecekleri fuarlardan, etkinliklerden, yarışmalardan haberdar olabilecekleri bir alan sunuyoruz. Burada aynı zamanda eğitim materyalleriyle de bu platformu destekliyoruz. Çocuklar istedikleri vakit, buradan bu eğitim materyallerine ulaşabiliyorlar. Sadece fiziki mekan değil, yaşayan, içinde olduğumuz gündelik yaşamda devam eden bir proje."

- "Yetenekli öğrencileri tespit etmeye başladık"

Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilişim teknolojileri öğretmeni İnan Özgün Şahin de belediyenin, yaklaşık 10 yıldır yaptıkları çalışmalara destek verdiğini belirtti.

Şahin, katıldıkları fuarlarda iş adamlarının inovasyon fikirlerini değerlendirdikleri dile getirerek, şöyle devam etti:

"Belediye sayesinde geziler de düzenliyoruz. Öğrencilerimizin büyük firmaları görme imkanı oluyor. Oralarda ki çalışma şartlarını, bir projenin nasıl yürütüleceğini öğreniyorlar ve geri döndüklerinde bize yeni fikirlerle geliyorlar. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Kocaeli'de bir takım kurdu. Farklı okullardan farklı öğrenciler grup çalışması yapıyor, onları yurt dışındaki yarışmalara gönderiyoruz.

Kocaeli bir sanayi kenti. Buralarda endüstriyel ürünler üretiliyor. Endüstriyel makineler, yurt dışından getiriliyor. Bunların nasıl üretilebileceğini, öğrencilerimize öğretmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz iş adamlarından gelen küçük talepleri karşılamaya çalışıyorlar. Bu atölyeler sayesinde yetenekli öğrencileri tespit etmeye başladık. Ortaokulda kurulan atölyelerdeki öğretmenlerimizle iletişime geçiyoruz. Orada çok yetenekli öğrencilere de ulaşmaya başladık."

- "Kendimizi yazılım alanında geliştirmek istiyoruz"

11'inci sınıf öğrencisi Esma Çelik ise atölyede kendi projelerini geliştirmek için imkanlar sunulduğunu belirterek, "Atölyede kendimize bir şeyler katabiliyoruz. Gerçekten büyük bir katkısı oluyor. TEKNOFEST'e katılmak için bir proje üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Birçok yarışmaya katılmayı planladıklarını, birden fazla proje üzerinde çalıştıklarını aktaran Çelik, "Kendimizi yazılım alanında geliştirmek istiyoruz. O yüzden birden fazla projeye katılıyoruz." dedi.

Muhammed Emin Taşdelen, atölyede çalışmalarını sürdürdüklerini, yeni projeler hazırlamak istediklerini dile getirerek, TEKNOFEST yarışmasına katılmak için İHA geliştirmeye çalıştıklarını anlattı.

Boş zamanlarını atölyede geçirdiğini aktaran Taşdelen, "Robotlarla alakalı çalışıyoruz. Bu atölye diğer atölyelerden çok daha iyi oldu. Burada bilgisayar desteği daha iyi." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamusal alandaki zeytinler ihtiyaç sahipleri için toplanıyor
YEREL HABERLER Kamusal alandaki zeytinler ihtiyaç sahipleri için ...
Gölcük´e Endonezyalı gelin  
YEREL HABERLER Gölcük´e Endonezyalı gelin  
Kocaeli'de plastik ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de plastik ve kauçuk fabrikasında çıkan ...
(Görüntülü) &#039;DUR&#039; İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLİN ALKOLLÜ SÜRÜCÜSÜ KAZA YAPTI 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'DUR' İHTARINA UYMAYAN ...
&#039;DUR&#039; İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLİN ALKOLLÜ SÜRÜCÜSÜ KAZA YAPTI 3 YARALI
YEREL HABERLER 'DUR' İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLİN ALKOLLÜ ...
'Dur' ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsü kaza yaptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsü ...
Yaya önceliği gösteren trafik polisi, öğrencilerin sevgisini kazandı
YEREL HABERLER Yaya önceliği gösteren trafik polisi, öğrencilerin ...
Kocaeli'de 27 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 27 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kazada ölen çocukluk arkadaşları Ayşegül, Miray ve Feyza toprağa verildi (2)
YEREL HABERLER Kazada ölen çocukluk arkadaşları Ayşegül, Miray ve ...
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 ...
Kocaeli'de metal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de metal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'de kamyonun çarptığı kadın ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de kamyonun çarptığı kadın ağır yaralandı
Kocaeli'de hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de hafif ticari araçta çıkan yangın ...
Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangın ...
(Görüntülü)KAZADA ÖLEN 3 ARKADAŞ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAZADA ÖLEN 3 ARKADAŞ SON YOLCULUKLARINA ...
Kazada ölen çocukluk arkadaşları Ayşegül, Miray ve Feyza toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada ölen çocukluk arkadaşları Ayşegül, Miray ve ...
Kocaeli'de "Jandarma ile Sesimiz Duyulsun" projesi sürüyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de "Jandarma ile Sesimiz Duyulsun" projesi ...
(Görüntülü)TÜRKİYE&#039;NİN RAYLI SİSTEMLER İÇİN TASARLANAN YERLİ MOTORU ÇALIŞTIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)TÜRKİYE'NİN RAYLI SİSTEMLER İÇİN ...
Türkiye'nin raylı sistemler için tasarlanan yerli motoru çalıştırıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin raylı sistemler için tasarlanan yerli ...
(Görüntülü) ARKADAŞINI KURTARMAK YERİNE UYUŞTURUCUYU PENCEREDEN ATIP, EVİ TEMİZLEMİŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ARKADAŞINI KURTARMAK YERİNE UYUŞTURUCUYU ...
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
"Türkiye'nin İlk Yerli Tasarım Lokomotif Motoru" tanıtıldı
YEREL HABERLER "Türkiye'nin İlk Yerli Tasarım Lokomotif Motoru" ...
Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
(Görüntülü) BAKANLAR KARAİSMAİLOĞLU VE VARANK 160 SERİSİ ÖZGÜN MOTOR AİLESİ LANSMANI&#039;NA KATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKANLAR KARAİSMAİLOĞLU VE VARANK 160 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.